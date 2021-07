Cidade do México

EFE Cidade do México 8 jul 2021

O governo do México informou nesta quinta-feira que em um mês espera ter completado a vacinação, pelo menos com uma dose, de toda a população adulta dos municípios fronteiriços com os Estados Unidos, a fim de facilitar a reabertura da fronteira comum.

"Esperamos concluir esse programa nos primeiros dias de agosto, estamos pensando que em cerca de um mês acabaremos com toda a fronteira", explicou Rosa Icela Rodríguez, secretária de Segurança Pública e Proteção, durante a entrevista diária do presidente Andrés Manuel López Obrador.