O México confirmou nesta terça-feira mais 257 mortes por Covid-19 e soma 220.746 óbitos causados pela doença desde o começo da pandemia, segundo informações divulgadas pela Secretaria de Saúde do governo.

Com esses dados, o país da América do Norte é o quarto do mundo com mais vítimas do vírus SARS-CoV-2, atrás de Estados Unidos, Brasil e Índia. Além disso, é o 15º em contágios confirmados, com mais de 2,38 milhões de casos.