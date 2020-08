Cidade do México

EFE Cidade do México 21 ago 2020

O México confirmou nesta quinta-feira mais 625 mortes por Covid-19, o que elevou o total desde o começo da pandemia para 59.106, enquanto o número de casos de infecção pelo novo coronavírus chegou a 543.806, depois que foram reportados mais 6.775 nas últimas 24 horas.

Em entrevista coletiva concedida depois da divulgação do relatório técnico diário sobre a crise sanitária, o diretor da Secretaria de Epidemiologia da Saúde, José Luis Alomía, confirmou que o número de testes realizados no país é de 1.226.117 desde a chegada do vírus SARS-CoV-2 ao país, em 28 de fevereiro.