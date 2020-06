O México confirmou nesta sexta-feira mais 719 mortes por Covid-19, elevando o total desde o começo da pandemia para 25.779, enquanto o número de casos de infecção por coronavírus subiu para 208.392, com 5.441 nas últimas 24 horas.

O diretor de Epidemiologia do Governo do México, José Luis Alomía, informou que, além dos óbitos já registrados, há 1.903 sob suspeita, mas ainda faltam exames laboratoriais para comprovação se foram ou não causados pelo vírus SARS-CoV-2.

O diretor de Epidemiologia afirmou que o país tem 25.786 casos ativos, que correspondem a pacientes que desenvolveram sintomas nos últimos 14 dias, um aumento de 257 em relação a ontem. Até agora, foram realizados 542.120 testes, dos quais 267.288 deram negativo e 66.440 ainda são consideradas sob suspeita.

A rede hospitalar para o tratamento de doenças respiratórias graves conta com 27.133 leitos gerais, dos quais 45%, ou 12.085, estão ocupados. Quanto às unidades de terapia intensiva, há 9.229 leitos, com 3.557, - ou 39% - em uso.

A Cidade do México, com 45.977, e o Estado do México, com 32.667 em outras cidades, têm a maior concentração de contágio desde o começo da crise sanitária. EFE

