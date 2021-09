Cidade do México

EFE Cidade do México 15 set 2021

O subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde do país, Hugo López-Gatell, em entrevista coletiva. EFE/Sáshenka Gutiérrez

O governo do México confirmou nesta terça-feira que a transmissão da covid-19 está em queda em todo o território do país, cerca de três meses depois do início da terceira onda de contágio da doença.

"Continua a redução a nível nacional, e as 32 entidades federativas (estados) apresentam uma clara tendência de queda dos casos", afirmou o subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde do país, Hugo López-Gatell, em entrevista coletiva.