Cidade do México

EFE Cidade do México 26 dez 2019

O governo do México declarou nesta quarta-feira contingência ambiental na região metropolitana da capital do país para reverter a piora na qualidade do ar provocada pelos fogos de artifício lançados durante a noite de Natal.

A Comissão Ambiental da Megalópole, que inclui a Cidade do México e os estados do México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Querétaro, informou em comunicado que o índice da qualidade do ar chegou à categoria "muito ruim", o que motivou a decisão.

"Durante a noite do dia 24 e a madrugada do dia 25 de dezembro ocorreram emissões extraordinárias geradas principalmente pela queima de fogos de artifício e outros materiais, que aumentaram os níveis de poluição", explicou o órgão em comunicado.

Por esse motivo, a Comissão Ambiental recomendou que a população da região evite participar de atividades culturais ou de recreação ao ar livre nos próximos dias. Além disso, proibiu a queima de resíduos e algumas atividades da construção civil, sugerindo também uma redução do uso de carros.

O Sistema de Monitoramento Atmosférico do México informou que o nível de concentração do poluente PM2,5 deve subir nas próximas horas. O PM2,5 é composto por partículas em suspensão menores que 2,5 micrômetros, emitidas por diferentes fontes.

"A queima de fogos de artifício contamina o ar que respiramos. Podemos todos ajudar a melhorar a qualidade do ar", disse a Secretaria de Meio Ambiente da Cidade do México no Twitter.

A situação foi agravada por um grande incêndio que destruiu o mercado popular de La Merced, no centro da capital mexicana. O fogo provocou a morte de duas pessoas e queimou 600 barracas instaladas no local. EFE

er/lvl