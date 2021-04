O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard. EFE/YURI KOCHETKOV

O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, garantiu nesta quinta-feira que seu país está trabalhando arduamente para promover o acesso universal às vacinas contra a Covid-19 no mundo, pois atualmente, algumas poucas nações concentram cerca de 85% de todas as doses e esta situação é "muito injusta".

"No momento, estamos trabalhando muito para garantir ou promover o acesso universal às vacinas", disse Ebrard, durante o discurso na Academia Diplomática do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.