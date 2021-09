Em meio a uma crise que deixou dezenas de milhares de pessoas presas nas fronteiras norte e sul do México, o governo do país garantiu segunda-feira não ter qualquer objeção em receber migrantes haitianos.

"O México não tem objeção de que eles estejam em nosso país, desde que respeitem as leis do México", declarou o ministro de Relações Exteriores do país da América do Norte, Marcelo Ebrard.