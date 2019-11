O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, poderá optar por solicitar a condição de refugiado no México, o que garantiria a "não devolução" ao país de origem, informou nesta segunda-feira a Secretaria do Interior mexicana.

Em comunicado, o órgão detalhou que, uma vez "recebida a solicitação" de regugiado, é garantida "a não devolução do solicitante ao país de origem ou ao lugar onde sua vida, segurança ou libertade estão ameaçadas".

De acordo com o governo mexicano, a partir do momento em que chegar ao México, Morales poderá fazer a solicitação à Coordenadoria-Geral da Comissão Mexicana de Ajuda aos Refugiados (Comar), que emitirá uma resolução em até 45 dias.

A Secretaria do Interior ressaltou que "emitiu uma opinião à Secretaria das Relações Exteriores para que esta determine a concessão do asilo político a Evo Morales".

"A política de refúgio do governo do México é invariável e apegada aos princípios constitucionais e por razões humanitárias", comunico a pasta.

Morales, que renunciou à presidencia boliviana no domingo passado e aceitou a oferta de asilo do governo mexicano, será levado ao México por um avião da Força Aérea Mexicana que foi enviado à Bolivia via Lima, no Peru. EFE

