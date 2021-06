"Hoje, no painel de Perspectivas Econômicas da OCDE, falei sobre os desafios da recuperação econômica. Nossos modelos indicam que o México crescerá cerca de 6,5% neste ano, e a recuperação dos níveis pré-pandemia será mais cedo do que a esperada", disse no Twitter o subsecretário da Fazenda, Gabriel Yorio. EFE/Arquivo