Cidade do México

EFE Cidade do México 1 jun 2021

A Secretaria de Relações Exteriores do México (SRE) informou nesta segunda-feira que entregará dispositivos médicos para respiração mecânica fabricados no país a dez nações da América Latina, dada a crise sanitária que prevalece em todo o mundo pela pandemia do coronavírus.

Dessa maneira, os países atenderão as pessoas afetadas pela Covid-19 através do Projeto Mesoamérica, um programa de integração e desenvolvimento que melhora a cooperação.