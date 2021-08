O México destacou centenas de militares do Exército e da Marinha para o sudeste do país com o objetivo de mitigar os efeitos causados pelo impacto do furacão Grace, que tocou terra nesta quinta-feira no Caribe.

"Que todos saibam que o governo está atento para ajudar", disse o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, durante entrevista coletiva no Palácio Nacional.