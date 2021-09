Cidade do México

EFE Cidade do México 24 set 2021

O subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde do México, Hugo López-Gatell, em entrevista coletiva nesta sexta-feira. EFE/ Jose Mendez

O governo do México anunciou nesta sexta-feira que será iniciado no início de outubro o processo e vacinação contra a covid-19 de menores de idade com doenças crônicas ou outros problemas graves de saúde.

"Estamos analisando o que está sendo feito em outros países e realizando uma revisão técnica", disse o subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde do país, Hugo López-Gatell, em entrevista coletiva.