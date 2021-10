O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, pediu neste sábado durante sua participação na cúpula do G20, em Roma, que as potências mundiais reconheçam a validade de todas as vacinas contra a covid-19 aprovadas pela OMS e não as restrinjam por motivos geopolíticos.

"Durante sua participação, o chanceler expôs os esforços do México e da América Latina para avançar na vacinação de suas populações, bem como na produção de seus próprios biológicos para evitar a dependência de outras regiões", informou a Chancelaria mexicana.