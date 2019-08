O governo do México disse neste domingo que planeja apresentar um processo por terrorismo e vai estudar solicitar a extradição do autor do ataque realizado ontem em El Paso, no Texas, que deixou 20 mortos, entre eles seis mexicanos.

"Estivemos em contato com a Promotoria Geral da República para obter todas as informações necessária para, se ficar decidido, abrir a denúncia por terrorismo", disse o ministro de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, em entrevista coletiva.