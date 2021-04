Cidade do México

EFE Cidade do México 21 abr 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/Presidencia do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta quarta-feira que seu governo está preparando um plano para reforçar o controle da imigração na fronteira sul do país e, desta forma, proteger os menores de idade.

"Foi acertado reforçar o que já havia sido feito, mas agora dar prioridade à proteção das crianças", disse o presidente, quando questionado sobre as conclusões do encontro de ontem com prefeitos e governadores dos estados da fronteira sul.