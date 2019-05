O governo do México comemorou a eliminação das sobretaxas ao aço e ao alumínio por parte dos Estados Unidos e publicou um decreto oficial para o cancelamento das medidas recíprocas vigentes desde junho de 2018, o que abre caminho para a ratificação do T-MEC, o acordo de livre comércio renegociado entre os dois países e o Canadá.

"O governo dos Estados Unidos emitiu uma declaração para acabar com as tarifas ao alumínio e ao aço mexicanos a partir do 20 de maio", indicou a titular da Secretaria de Economia do México, Graciela Márquez, no Twitter.