EFE Cidade do México 13 abr 2021

A diretora-geral do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira. EFE/Sáshenka Gutiérrez

O governo do México anunciou nesta terça-feira o início dos estudos clínicos da vacina mexicana contra a Covid-19, batizada de Patria, que espera concluir e aprovar entre novembro e dezembro deste ano.

"Se tudo correr conforme o esperado, teremos no final deste ano uma vacina mexicana que será posta à disposição do Cofepris (órgão regulador) para aprovação para uso emergencial", explicou María Elena Álvarez-Buylla, diretora-geral do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (Conacyt).