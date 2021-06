O México recebeu nesta terça-feira 1,35 milhão de doses da vacina da Janssen contra a covid-19 enviada pelos Estados Unidos e que servirá para imunizar a população do norte do país, com o objetivo de acelerar a reabertura da fronteira comum.

A remessa chegou por volta das 7h (hora local) no aeroporto da cidade de Toluca, no centro do México, e foi recebida pelo diretor-geral para a América do Norte, Roberto Velasco, e pelo chefe da Embaixada americana no México, John S. Creamer.