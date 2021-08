As primeiras 1,75 milhão de doses de vacinas da Moderna doadas pelos Estados Unidos chegaram ao México nesta terça-feira para acelerar o processo de vacinação em meio à terceira onda de covid-19.

"Às 8h34 (hora local), chegou ao aeroporto internacional de Toluca, no Estado do México, o embarque com vacinas Moderna no voo FX53, proveniente de Memphis, Tennessee, que correspondem à primeira entrega da doação pelo Governo dos Estados Unidos ao nosso país", informou o Ministério da Saúde em boletim.

Minutos antes, o subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell, disse em entrevista coletiva: "Hoje temos uma boa notícia, que recebemos 1,75 milhão de doses hoje, terça-feira, 24 de agosto, a primeira parte da doação feita pelo governo dos Estados Unidos da vacina Moderna".

A doação foi anunciada no último dia 10 após uma ligação entre a vice-presidente americana, Kamala Harris, e o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que informou que Washington enviaria até 8,5 milhões de doses.

No total, os EUA vão doar 3 milhões de doses de Moderna ao México, cujo segundo lote chegará dentro de um mês, e 4,6 milhões de vacinas da AstraZeneca que chegarão nas primeiras semanas de setembro, destacou o ministro das Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.

"Foi acordado que os Estados Unidos doariam vacinas ao México, assim como o México está fazendo com outros países", disse o chanceler, em entrevista coletiva diária no Palácio Nacional.

Os medicamentos chegam enquanto o México enfrenta a terceira onda de infecções por covid-19, que na semana passada ultrapassou as 250 mil mortes até agora na pandemia, além de registrar um recorde histórico de infecções diárias, com quase 29 mil na última quarta-feira.

O governo descartou outras medidas e optou pela vacinação, com 81,2 milhões de vacinas aplicadas e 63% da população adulta recebendo pelo menos uma dose, embora apenas 31,2 milhões de pessoas receberam a dosagem completa.

Até agora, o México pagou 30 bilhões de pesos (cerca de R$ 8 bilhões) às empresas farmacêuticas, disse López Obrador.

O chanceler mexicano destacou a variedade de vacinas no país, incluindo até agora as vacinas de Pfizer/BioNTech, Janssen, Sputnik V, AstraZeneca, CanSino e CoronaVac.

"Com a chegada da Moderna, já teríamos sete vacinas em uso no México, que é um dos maiores portfólios do mundo", comentou o secretário.

As doações dos EUA também foram feitas com a expectativa de reabrir a fronteira comum, que está fechada para viagens não essenciais desde março de 2020 devido à pandemia, mas Ebrard admitiu hoje que vai demorar mais do que o esperado.

"O principal fator foi o aumento de contágios nos dois países, e isso também afetou o Canadá, então foi tomada uma decisão que tem a ver com a fronteira de forma homogênea", disse.