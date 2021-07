Cidade do México

EFE Cidade do México 15 jul 2021

O governo do México recebeu 51.654 pedidos de migrantes para se asilarem no país na primeira metade de 2021, número inédito no período, segundo divulgou nesta quarta-feira a Comissão Mexicana de Ajuda aos Refugiados (Comar).

Apenas em junho, foram 10.466 solicitações, a quantidade mais alta em um mesmo mês na história, depois de recordes quebrados maio, abril e março.