EFE Cidade do México 30 mar 2020

Um mês após a chegada do coronavírus no México, o governo do país informou neste domingo ter registrado 993 casos de pessoas infectadas, dos quais 145 foram contabilizados desde sábado.

Além disso, o país teve 20 mortes por Covid-19 desde o dia 28 de fevereiro, quatro delas nas últimas 24 horas.

Em entrevista coletiva sobre os dados da pandemia, a Secretaria Federal de Saúde informou que 132 casos, 13% do total, são "comunitários", ou seja, não se referem a alguém que contraiu o vírus no exterior.

As autoridades mexicanas afirmaram que 58% dos pacientes são homens, 14% precisaram de internação, e a idade média dos infectados é de 41 anos.

Neste fim de semana também foram relatadas infecções de políticos conhecidos, como os governadores dos estados de Tabasco, Adán Augusto López, e Hidalgo, Omar Fayad.

Os 993 casos contabilizados até agora representam mais do triplo dos 316 registrados há apenas uma semana. Há também 2.564 casos suspeitos que serão submetidos a testes confirmatórios dentro das próximas 24 horas.

Apesar desse cenário, o governo mexicano ainda não planeja implementar medidas drásticas adotadas por outros países, como quarentenas e fechamento de fronteiras, disse Ricardo Cortés, diretor geral de Promoção da Saúde da Secretaria.

O México registrou seu primeiro caso de infecção por coronavírus há 30 dias, o de um homem da capital Cidade do México que se recuperou após ser internado no Instituto Nacional de Doenças Respiratórias (INER). EFE

