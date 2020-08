O México chegou nesta segunda-feira à marca de 60.800 mortos por Covid-19, depois que mais 320 óbitos foram confirmados, enquanto foram registrados mais 3.541 casos de coronavírus, elevando o total no país para 563.705, informou a Secretaria de Saúde.

Durante a apresentação do relatório técnico diário, o diretor de epidemiologia do governo nacional, José Luis Alomía, revelou que 1.263.835 testes laboratoriais foram aplicados no México para detectar infecção pelo vírus SARS-CoV-2, com 43% de positivos. Ele acrescentou que, até agora, 389.124 pacientes se recuperaram.