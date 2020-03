A Secretaria de Saúde do México anunciou na quarta-feira a primeira morte de um paciente infectado com a Covid-19, que teve os primeiros sintomas no último dia 3 e também sofria de diabetes.

"Hoje no México, a primeira pessoa morreu com a Covid-19", disse a Secretaria, em um relatório publicado em sua conta oficial no Twitter, horas depois que o diretor de epidemiologia, José Luis Alomia, ter confirmado 118 casos positivos no país.