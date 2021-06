O México registrou um aumento de 12% na curva epidêmica do coronavírus no início desta semana em comparação com a anterior, mas, por outro lado, a vacinação levou a uma redução "substancial" no número de mortes, segundo informaram autoridades de saúde nesta terça-feira.

"O que vemos é que abrimos a semana com um aumento de 11%, neste momento de 12%. E seguindo o padrão geral de comportamento da epidemia, podemos supor que vamos encerrar a semana com 15% a 18%", disse o subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell.