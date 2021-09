O governo do México retomou os voos de retorno humanitário ao Haiti nesta quarta-feira e, em uma primeira viagem, transferiu 70 migrantes da cidade de Villahermosa, capital do estado de Tabasco, para Porto Príncipe.

A Secretaria de Relações Exteriores mexicano (SRE) informou em comunicado que, em conjunto com a Secretaria do Interior (SG), acertou com representantes do Haiti o início do "retorno voluntário assistido de migrantes estabelecidos no México a seu país de origem".