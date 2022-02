Cidade do México

EFE Cidade do México 1 fev 2022

O México registrou nesta segunda-feira 12.521 novas infecções de covid-19, chegando a um total de 4.942.590 casos desde o início da pandemia, além de 198 mortes, para um total de 306.091, segundo informou o Ministério da Saúde.

As 13.926 infecções no domingo e as 12.521 na segunda-feira são os números mais baixos de novos casos dos últimos 15 dias, depois que o México superou por vários dias a cifra de 40.000 contágios.