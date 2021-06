Cidade do México

EFE Cidade do México 1 jun 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/Sáshenka Gutiérrez

O México ultrapassou, nesta terça-feira, as 40 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 recebidas de várias empresas farmacêuticas, enquanto um quarto da população adulta já recebeu pelo menos uma dose, informou o governo.

"O plano de vacinação está indo de acordo com o cronograma, está indo muito bem, concordamos que íamos terminar o mês de maio com 40 milhões de doses e hoje já temos as 40 milhões de doses", disse o presidente Andrés Manuel López Obrador, em sua entrevista coletiva diária.