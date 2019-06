O secretário das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, afirmou nesta segunda-feira que em 45 dias serão avaliados os avanços no controle do fluxo migratório com os Estados Unidos e que, se esse plano de contenção falhar, serão tomadas medidas adicionais, e a ameaça tarifária poderá voltar.

"O dia 45 é a avaliação. Se não tivermos resultados, teremos que participar de discussões para um acordo que inclua o retorno de solicitantes de asilo sob uma perspectiva regional", disse nesta segunda-feira o chanceler.