Cidade do México

EFE Cidade do México 21 jun 2022

Hugo López-Gatell, subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, durante entrevista coletiva no Palácio Nacional, sede do governo mexicano. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

O México está experimentando um novo aumento dos casos de covid-19 devido à variante ômicron, mas esse crescimento tem sido mais lento do que na quarta onda da pandemia e as internações não aumentaram, afirmaram nesta terça-feira as autoridades sanitárias locais.

“O que temos identificado nas últimas nove semanas é um aumento progressivo de casos”, disse Hugo López-Gatell, subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, durante entrevista coletiva no Palácio Nacional, sede do governo mexicano.