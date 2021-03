Cidade do México

EFE Cidade do México 23 mar 2021

EFE/Presidência do México

O governo do México informou nesta segunda-feira que os homicídios dolosos caíram 5,3% em fevereiro deste ano em relação ao mesmo mês no ano anterior, registrando 2.626 casos, o menor número desde o início do governo Andrés Manuel López Obrador, em dezembro de 2018.

"Fevereiro de 2021 foi o mês de todo o governo com o menor número de vítimas de homicídio doloso. Esse crime diminuiu 5,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior", disse Rosa Icela Rodríguez, secretária de Segurança e Proteção ao Cidadão.