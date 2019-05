O chanceler do México, Marcelo Ebrard, tentou convencer nesta sexta-feira a Casa Branca a financiar uma espécie de "Plano Marshall" para o Triângulo Norte da América Central porque, para o governo mexicano, atacar as causas da migração é a forma mais "eficaz" de conter esse fenômeno.

Em entrevista coletiva, Ebrard ofereceu detalhes da conversa que teve na Casa Branca com Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assim como com o secretário interino do Departamento de Segurança Nacional, Kevin McAleenan, encarregado da política migratória.