O México ultrapassou as marcas de 40 mil mortes por Covid-19 e 356 mil casos de infecção pelo novo coronavírus nesta terça-feira, dia em que foram relatados 915 novos óbitos e mais 6.859 contágios.

Em entrevista coletiva, o diretor de epidemiologia do governo do México, José Luis Alomía, confirmou que até agora houve no país 40.400 vítimas do vírus SARS-CoV-2, que já infectou 356.255 pessoas no país desde o dia 28 de fevereiro. Há ainda 2.309 mortes suspeitas, mas que ainda precisam de confirmação laboratorial para entrarem para as estatísticas da pandemia.