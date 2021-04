Cidade do México

EFE Cidade do México 16 abr 2021

O governo do México anunciou nesta sexta-feira seu plano de vacinação para 3,03 milhões de professores, que começará na próxima terça e terminará no dia 28 de maio, com o objetivo de facilitar o retorno das aulas presenciais."Para os profissionais da educação optamos pela vacina da CanSino, que oferece várias vantagens", anunciou o subsecretário da Saúde, Hugo López-Gatell, destacando o medicamento fabricado pela farmacêutica chinesa, que precisa apenas de uma dose, tem "uma eficácia muito elevada" e "tem não precisa de ultracongelamento".

Durante a entrevista coletiva diária do presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell detalhou o calendário de vacinação dos professores, que será distribuído em blocos de acordo com o nível de risco de cada estado.