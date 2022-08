Cristina Sánchez Reyes. Cidade do México

EFE Cristina Sánchez Reyes. Cidade do México 29 ago 2022

Mais de 24 milhões de estudantes mexicanos do ensino básico regressaram às aulas nesta segunda-feira com um polêmico plano-piloto educativo do governo, baseado em uma perspectiva "anticolonial" que questiona o "modelo científico eurocêntrico e racista" que foi "imposto".

A reforma curricular, que a Secretaria da Educação Pública (SEP) implementará este ano em 30 escolas por estado, busca mudar as ideologias educacionais, razão pela qual causa incerteza em meio à crise de aprendizagem e absenteísmo por conta da pandemia da covid-19, segundo apontaram especialistas consultados pela Agência Efe.