A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, e a atriz Julia Roberts realizaram uma palestra nesta quinta-feira em Kuala Lumpur, capital da Malásia, onde incentivaram as jovens da Ásia que lutem para se tornarem líderes no futuro.

"O intelecto não conhece os gêneros. As possibilidades não sabem sobre raça, eles não sabem sobre religião. As crianças vêm a este mundo com um presente e ele se desenvolve ou se estraga", disse Michelle para um público jovem durante organizado pela Fundação Obama.