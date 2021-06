Um imigrante mexicano de 24 anos morreu nesta sexta-feira quando caiu do muro de fronteira que divide o México e os Estados Unidos, no lado do Texas, de acordo com autoridades dos dois países.

A fatalidade na cidade fronteiriça de Ciudad Juárez, que faz fronteira com El Paso, no Texas, quando o homem, cujo nome não foi divulgado, tentava atravessar para o lado americano e despencou do topo da estrutura de ferro, a partir de uma altura de 10 metros.