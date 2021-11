A caravana de migrantes que viaja pelo estado de Chiapas, no sudeste do México, entrou em conflito nesta quinta-feira com a Guarda Nacional e agentes do Instituto Nacional de Migração (INM) na quinta-feira, que terminou com vários feridos e presos.

O confronto aconteceu por volta das 8h (horário local, 11h de Brasília) no trecho rodoviário que liga as cidades de Pijijiapan e Tonalá, quando chegaram veículos do INM e da Guarda Nacional.