Um grupo de migrantes da cidade de Castillejos, no Marrocos, atirou pedras nesta quarta-feira contra os policiais que estão posicionados a mais de um quilômetro do posto fronteiriço com a cidade espanhola de Ceuta, no norte da África.

Agentes da polícia marroquina foram enviados ao local ao longo do dia para pôr fim à onda migratória dos últimos dois dias, que provocou a entrada de mais de 8.000 pessoas na cidade espanhola, das quais 5.600 já foram devolvidas ao Marrocos.