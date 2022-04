Uma migrante ficou inconsciente ao ser agredida nesta quarta-feira por outro migrante de diferente nacionalidade, o que provocou um confronto entre estrangeiros procedentes de África e Haiti na cidade de Tapachula, no estado de Chiapas, no sul do México.

A mulher que foi atingida, supostamente de origem africana, desmaiou e se recuperou minutos depois, quando tentou várias vezes romper o cerco de segurança da Guarda Nacional para jogar pedras em haitianos que estavam atrás das forças antidistúrbios.