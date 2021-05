Um último grupo de migrantes trans cruzará para os Estados Unidos na próxima quarta-feira com o objetivo de solicitar asilo, depois de ter passado vários meses retido em Ciudad Juárez, no estado de Chihuahua, no norte do México.

Um primeiro grupo de oito mulheres, das cerca de 50 que estavam alojadas no abrigo Casa de Colores, criado por elas mesmas em um antigo hotel abandonado, atravessou Ciudad Juárez na primeira semana de maio.