Em plena crise e sem um panorama esperançoso no curto prazo, os migrantes que estão retidos há meses na cidade de Tijuana também lidam com outra preocupação: a crescente violência nesta fronteira mexicana.

O estado de Baja California registrou mais de 2.300 vítimas do crime organizado neste ano. Quase 1.500 desses casos ocorreram em Tijuana e apenas 128 são de setembro, de acordo com dados da Procuradoria-Geral do Estado.