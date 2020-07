O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, garantiu nesta quarta-feira a necessidade de que seja enfrentada a ameaça que representa o governo da China, pouco depois da confirmação do pedido do fechamento do consulado do país asiático em Houston.

"Há muito tempo o Partido Comunista chinês rouba propriedade intelectual, não só americana, mas também europeia", disse uma das lideranças do governo de Donald Trump, após reunião com o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Jeppe Kofod, e representantes dos governos de Groenlândia e Ilhas Faroe, em Copenhague.