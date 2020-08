O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, se reuniu nesta terça-feira com o primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, para discutir a possível retirada do país africano da lista americana de governos patrocinadores do terrorismo.

O mandatário sudanês garantiu, através de postagem no Twitter, que a conversa foi "direta e transparente" e teve foco nos esforços dos dois lados para retirar o Sudão da lista, nas relações bilaterais e no apoio do governo dos EUA à administração interina do país africano, após a queda de Omar al-Bashir, no ano passado.