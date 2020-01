O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, informou nesta sexta-feira os governos de China, Reino Unido e Alemanha sobre o ataque que matou o comandante da Força Quds, unidade especial dos Guardiões da Revolução Islâmica, general Qasem Soleimani, em Bagdá, no Iraque.

O porta-voz do Departamento de Estado americano, Morgan Ortagus, revelou que Pompeo conversou nas últimas horas com o secretário de Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, com o ministro das Relações Exteriores alemão, Heiko Maas; e com o membro do Politburo do Partido Comunista chinês, Yang Jiechi.

Nos telefonemas, o secretário de Estado falou sobre a recente decisão do presidente Donald Trump "de realizar uma ação ofensiva para eliminar Qasem Soleimani, em resposta a ameaças iminentes à vida de americanos". Além disso, garantiu que os EUA seguem comprometidos em aliviar as tensões.

O ataque, realizado na madrugada desta sexta-feira (hora iraquiana), matou o líder militar e também o vice-presidente das Forças de Mobilização Popular (FMP), milícia iraquiana majoritariamente xiita, Abu Mahdi al-Muhandis.

Nesta manhã, na primeira declaração pública desde o ataque, Trump afirmou que "Irã nunca ganhou uma guerra, mas jamais perdeu uma negociação".

De acordo com o Pentágono, o ataque realizado nos arredores do aeroporto de Bagdá, no Iraque, tinha como objetivo impedir futuros ataques dos militares iranianos contra diplomatas americanos no Iraque e na região, que estariam sendo planejados.

Segundo a imprensa americana, Trump autorizou nesta quinta-feira pela manhã a operação, dias depois que membros das FMP invadiram a Embaixada americana na capital iraquiana.

As Forças de Mobilização Popular apontaram que o bombardeio, que matou oito pessoas, aconteceu quando o comboio em que Soleimani viajava estava deixando o aeroporto internacional de Bagdá, acompanhado de Al-Muhandis, que havia recebido o líder militar iraniano.