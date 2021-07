O húngaro Kristóf Milák conquistou nesta quarta-feira o ouro na prova dos 200 metros nado borboleta dos Jogos de Tóquio com direito a recorde olímpico, enquanto o brasileiro Leo de Deus, que havia se classificado para a final com o segundo melhor tempo, terminou em sexto lugar.

Dono do recorde mundial, com o tempo de 1min50s73, obtido há dois anos em Gwangju, na Coreia do Sul, Milák derrubou a melhor marca olímpica de todos os tempos, de 1min52s03, obtida pelo americano Michael Phelps em Pequim 2008. O húngaro fechou a disputa de hoje no Centro Aquático de Tóquio com 1min51s25.