Milan e Fiorentina, que vinham de vitórias sobre Torino e Sampdoria, respectivamente, se enfrentaram neste sábado em uma tentativa de embalar no Campeonato Italiano, mas fizeram uma partida equilibrada no estádio Artemio Franchi, em Florença, e empataram em 1 a 1.

Os 'Rossoneri' tiveram maior posse de bola, com 59%, mas a Viola teve mais finalizações: foram 17, embora apenas seis em direção ao gol, enquanto a equipe visitante chutou nove vezes, mas seis delas foram para fora.

A rede balançou uma vez no primeiro tempo, aos 34 minutos, em jogada individual e finalização de Ibrahimovic, mas o lance foi anulado com ajuda do VAR. Com isso, o placar permaneceu em branco até o intervalo.

Na segunda etapa, Rebic aproveitou indecisão da defesa da Fiorentina, chutou com desvio e fez 1 a 0 para o Milan, aos 11 minutos. A situação ficou ainda melhor para o time de Milão seis minutos depois, com a expulsão do lateral brasileiro Dalbert.

Entretanto, com um a mais, os donos da casa tiveram força para buscarem a igualdade. Aos 40, Romagnoli cometeu pênalti em Cutrone, ex-jogador 'rossonero'. Pulgar fez a cobrança e empatou.

Apesar do tropeço, o Milan deixou Verona e Parma para trás e assumiu a sétima colocação, com 36 pontos. A Fiorentina vem em 13º, com 29.