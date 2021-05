A chegada maciça de migrantes de todas as idades e condições de Castillejos para atravessar a fronteira terrestre com a cidade espanhola de Ceuta, no norte da África, continuou pelo segundo dia consecutivo, sem resposta aparente da polícia marroquina e perante o silêncio oficial do governo do Marrocos.

Até agora, mais de 6.000 pessoas conseguiram entrar em Ceuta por todos os meios possíveis (seja nadando, caminhando ou forçando o quebra-mar que separa Castillejos de Ceuta), em uma crise migratória sem precedentes na história da região.