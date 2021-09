Mais de 3 mil bombeiros estão combatendo o avanço das chamas na Califórnia nesta sexta-feira para proteger as sequoias gigantescas de 1 mil anos de idade contra dois grandes incêndios na região.

Divididos entre os incêndios batizados como KNP e Windy na Serra Nevada, na Califórnia, as equipes de emergência conseguiram até agora evitar que as chamas atingissem as árvores mais icônicas dos Estados Unidos.