Com o coro de "Presente, presente, fora presidente", milhares de colombianos lotaram as ruas de Bogotá nesta quarta-feira, no terceiro dia de paralisação nacional convocada por sindicatos após a primeira reunião com o governo, na segunda-feira, ter terminado sem acordos.

As principais ruas da cidade foram tomadas por centenas de pessoas com camisas brancas, balões, instrumentos musicais e bandeiras da Colômbia. A manifestação transcorre de maneira festiva, apesar do caos e da violência ao longo dos 15 dias de protestos.